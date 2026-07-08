Konya’nın Akşehir ilçesinde düzenlenen Nasrettin Hoca Şenlikleri’nde temsili ‘Nasrettin Hoca’ olarak yer alan oyuncu Müfit Can Saçıntı’nın “kayyum” konuşması, AKP’li vekil Mehmet Baykan’ı sinirlendirdi.

Nasrettin Hoca Türbesi önünde düzenlenen 67. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında Nasrettin Hoca’yı canlandıran sanatçı Müfit Can Saçıntı, türbeden çıkarak halkı etkinliklere çağırdı. Kalabalık, geleneksel maya çalma töreni için Akşehir Çayı’na geçti. Nasrettin Hoca “Ya tutarsa” diyerek suya maya çaldı.

EŞİNİN YERİNDE MAHMUT!

Temsili Nasrettin Hoca olarak konuşan Müfit Can Saçıntı şunları söyledi: “Biz uyandık ama Akşehirliler tıpkı Milli Mücadele’de olduğu gibi... Hoş geldiniz torunlarım, yarenlerim. Bugün burada anlatacağım her şey gerçektir, yalanım varsa Allah bana evlenme programlarından koca versin. Duydum öyle şeyler oluyormuş artık. Bugün nasip oldu, Nasrettin Hoca’nın eşeğine kayyum olarak atandım. Bu şenlikte Bulgar dansçılarımız varmış. Onlar duymuş, soruyor bana ‘Kayyum nedir?’ Nasıl anlatayım Türk olmayan birine kayyumu? Dedim ki; kardeşim sen birini sevdin, o da seni sevdi, evlendiniz, gerdeğe girdiniz. Gerdek sabahı bir uyanıyorsun, eşinin yerinde bir Mahmut var. O Mahmut’a kayyum diyoruz, ne diyelim.”

Alandan Ayrıldı

AKP’li vekil Baykan, etkinlik alanını apar topar terk etti.

‘SİYASİ İÇERİK’ İDDİASI

AKP Konya Milletvekili Mehmet Baykan, temsili Nasrettin Hoca Müfit Can Saçıntı’nın konuşmasında siyasi içerik bulunduğu gerekçesiyle tepki gösterdi. Baykan, etkinliklerin devamına katılmayacağını belirterek alandan ayrıldı. Şenlik, 10 Temmuz’a kadar devam edecek.