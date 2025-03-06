Ekvador ekibi Barselona SC Teknik Direktörü Segundo Castillo, Corinthians’ı 3-0 mağlup ettikleri maçta sadece takım dizilişiyle değil, aynı zamanda saha kenarındaki tarzıyla da dikkat çekti.

Copa Libertadores play-off turunda Barcelona SC, Corinthians’ı 3-0 mağlup ederek büyük bir avantaj yakalarken, teknik direktör Segundo Castillo’nun şık kıyafeti sosyal medyada gündem oldu.

SAHA KENARINDA ZARİF DOKUNUŞ

Ekvador ekibinin teknik direktörü Segundo Castillo, Monumental Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada beyaz smokin kombiniyle dikkat çekti. Castillo’nun bu özenli kıyafeti, futbolseverlerin gözünden kaçmadı ve kısa sürede viral oldu.

MODA TUTKUSU YENİ DEĞİL

42 yaşındaki eski savunma oyuncusu Castillo, özel maçlarda şık giyinmeyi alışkanlık haline getiren bir isim. Daha önce de farklı takımlarla çıktığı karşılaşmalarda takım elbise, yelek ve hatta boina (kasket) takarak kendine özgü tarzını sergilemişti.

SOSYAL MEDYA ONU "LUPİN"E BENZETTİ

Ekvadorlu teknik adamın stili, futbolseverler tarafından büyük ilgi gördü. Fransız oyuncu Omar Sy’nin canlandırdığı "Lupin" karakterine benzetilen Castillo, zarif görünümüyle kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

RÖVANŞTA GÖZLER ONDA OLACAK

Barcelona SC, 13 Mart Çarşamba günü Neo Química Arena’da oynanacak rövanşta iki farklı mağlup olsa bile gruplara kalmayı başaracak. Ancak futbolseverler kadar moda meraklıları da Castillo’nun bu maç için nasıl bir tarz seçeceğini merak ediyor.

Saha içindeki taktikleri kadar, tarzıyla da dikkat çeken Castillo’nun, Corinthians karşısındaki rövanşta nasıl bir kıyafet giyeceği şimdiden konuşulmaya başladı.