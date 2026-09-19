İnşaat mühendisliği alanının önde gelen akademisyenlerinden, Boğaziçi Üniversitesi’nde de görev yapan Prof. Dr. Uğur Ersoy yaşamını yitirdi.

Ersoy’un vefat haberini, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Say sosyal medya hesabından duyurdu. İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) ise Ersoy’un vefatının ardından taziye mesajı yayımladı.

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Say, Prof. Dr. Uğur Ersoy’un vefatını sosyal medya hesabından duyurdu.

İMO’DAN TAZİYE MESAJI

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) da Ersoy’un vefatının ardından taziye mesajı yayımladı. Oda tarafından yapılan açıklamada, Ersoy’un çok sayıda bilimsel etkinlikte görev aldığı, kongre ve sempozyumların düzenleme kurullarında yer aldığı ve hazırlanan rapor, görüş ve önerilere katkı sunduğu belirtildi.

İMO, mesajında Ersoy’u “mesleğimizin duayen ismi, hocaların hocası” ifadeleriyle andı ve ailesi, yakınları ile İMO camiasına başsağlığı diledi.

1932’DE MERSİN’DE DOĞDU

1932 yılında Mersin’de dünyaya gelen Prof. Dr. Uğur Ersoy, inşaat mühendisliği alanındaki akademik çalışmalarıyla Türkiye’de mühendislik eğitimine uzun yıllar katkı sundu. Akademik kariyerinin önemli bölümünü Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde geçiren Ersoy, daha sonra Boğaziçi Üniversitesi’nde de görev yaptı.