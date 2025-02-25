Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçiliği ve Kızılcahamam Belediyesi işbirliğinde düzenlenen törende, Hocalı Katliamı’nda hayatını kaybedenler anıldı. Tören, Kızılcahamam ilçesinde bulunan Hocalı Anıt Müzesi’nde gerçekleştirildi.

Törene, Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Eldar Aliyev, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kızılcahamam Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, siyasi parti temsilcileri, askeri görevliler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, saygı duruşunun ardından iki ülkenin milli marşlarını okudular ve şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Ankara Valisi Vasip Şahin’in göndermiş olduğu mesaj da törende okundu. Vali Şahin, mesajında Hocalı Katliamı’na ilişkin duygusal ve anlamlı ifadelerle, olayın uluslararası toplumda unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, törende yaptığı konuşmada, Hocalı Katliamı’nın insanlık tarihinin kara lekelerinden biri olduğunu belirterek, “Bu vahşet, sadece Azerbaycan’ın değil, tüm Türk dünyasının yüreğinde derin bir yara açmıştır” dedi. Acar, Hocalı’nın insanlık onurunun ayaklar altına alındığı bir trajedi olduğunu ifade etti ve Hocalı’da yaşananları unutmamak ve unutturmamak gerektiğini dile getirdi.