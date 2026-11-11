Dünya devi Apple firmasının Yönetim Kurulu Başkanı ABD’li Tim Cook, Ankara ziyaretinin ilk gününde Anıtkabir’i ziyaret etti ve ulu Önder Atatürk için saygı duruşunda bulundu. “Bu ziyaret benim için büyük onur” dedi.

BÜYÜK ONUR

Cook, binlerce kilomete uzaklıktan gelip Anıtkabir’i ziyaret ederken Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ise göreve geldiğinden bu yana makamına 11 kilometre uzaklıktaki Anıtkabir’e hiç gitmedi ama 23 ülke dolaşıp 92 bin kilometre yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş göreve başladığı Eylül 2025’ten bu yana Anıtkabir’i ziyaret etmedi. Diyanet binası ve Anıtkabir arası sadece 11 kilometre. Tim Cook ise dünyanın bir ucundan Ulu Önder’i gelip ziyaret etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım da yapan Cook, “Atatürk’ü Anma Günü öncesinde Anıtkabir’i ziyaret etmek ve saygılarımı sunmak benim için büyük bir onurdu” dedi. Türkiye ziyaretine önceki gün İstanbul’dan başlayan Cook, Kapalıçarşı’yı gezmiş, Bağdat Caddesi’ndeki Apple mağazasında çalışanlarla bir araya gelmişti.

Beş yıl süreyle Apple’ın CEO’su olarak görev yapan Cook, kısa süre önce bu görevi devredip Yönetim Kurulu Başkanı olmuştu.