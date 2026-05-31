Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in milli takımındaki teknik direktörü Eric Chelle'nin, oyuncusunu kadroya almamasıyla ilgili "Muhtemelen kulüp değiştirecek" sözleri, gündeme bomba gibi düştü.

Osimhen ise Chelle'nin çok konuşulan bu sözlerinin ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamayla "Sözleri bağlamından kopartıldı ve abartıldı" dedi.

"AZ ÖNCE TELEFONDA GÖRÜŞTÜM..."

Hocasıyla telefonda konuştuğunu belirten Osimhen'in sosyal medyadaki açıklaması şöyle:

"Az önce Eric Chelle ile son röportajında benim hakkımda yaptığı yorumlar konusunda telefonda görüştüm.

Maalesef sözleri bağlamından kopartılmış ve abartılmıştır. Kendisi Galatasaray'a çok büyük saygı duymakta, maçlarımızın çoğunu takip etmekte ve hiçbir tartışma yaratmak gibi niyeti olmamıştır.

Bu konuşma ve her zaman ülkemi temsil etme fırsatı için minnettarım ve kendisiyle çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Kendisi çok saygı duyduğum harika bir teknik direktör ve herkesten bu konuyla ilgili spekülasyonları dikkate almamalarını rica ediyorum.

Desteğiniz için teşekkür ederim."

"MUHTEMELEN KULÜP DEĞİŞTİRECEK"

Eric Chelle'nin "Osimhen'i muhtemelen kulüp değiştireceği için" kadroya almadığını belirttiği açıklama ise şöyleydi:

"Polonya ve Portekiz olmak üzere iki maçımız var ve bazı oyuncuların vizesi olmadığı için çok sorun yaşıyorum. En önemlisi de iki oyuncudan mahrum kalacağız, Osimhen ve Lookman. Çünkü Osimhen muhtemelen kulüp değiştirecek. Evinde kalmasını tercih ediyoruz, çünkü oynarsa yüzde 100'ünü veremeyebilir, bu iyi olmaz."