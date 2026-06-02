Cem YILDIRIM

Yıldızlar SSS Holding’in sahibi olduğu Eskişehir’deki Doruk Madencilik’te skandallar bitmiyor. İşçileri ücretsiz izne çıkartarak tazminatsız kovan, 6 aylık maaşlarını ödemeyen Hodlingin patronu Sebahattin Yıldız, işçiler Ankara’ya yürüyüp eylem yapınca söz verdi. 7 gün boyunca Eskişehir’den Ankara’ya yürüyen ve Ankara’da 9 gün boyunca açlık grevi yapan işçiler, defalarca gözaltına alındı, polis saldırısına uğradı ancak pes etmeyip patronu dize getirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik, İçişleri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri, işçilerle patronu bir araya getirdi. Alacakların 15 gün içinde ödeneceği sözünü verdi ancak ödeme yapılmadı. ‘3 bakanın gücü 1 holding patronuna yetmedi’ diyen işçiler yeniden eyleme geçti. İşçiler yeniden yollara düşerek Ankara’ya kadar geldi. İşçilerin otobüsleri iktidar baskısıyla iptal edildi, Beypazarı’nda polis işçilerin Ankara’ya girişine izin vermedi.

‘BAKANLARA GÜVENMİŞTİK’

Bağımsız Maden-İş Sendikası Başkanı Gökay Çakır ve 6 işçi, İçişleri Bakan Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı ve iş yerinden 4 yetkili ile görüştü. 3 saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan Çakır, bakanlık temsilcilerinin kendilerine şirketin ödeme yapacak kaynağının bulunmadığını söylediğini aktararak, bundan sonraki adımların işçilerin vereceği kararla belirleneceğini ifade etti.

Bakanlık toplantısı sonrası konuşan bir madenci, “Sözler yine havada kaldı. Bizler aslında bu firma sahibinin, yetkililerinin hiçbir sözüne güvenmiyoruz çalışanlar olarak. Çünkü yıllardır bize verdikleri sözlerin hiçbirisini gerçekleştirmediler. Ama biz burada üç bakanlığın huzurunda verilen söze çok güvenmiştik” ifadelerini kullandı.

Yolumuzu kestiler, şoförleri tehdit ettiler

Ankara’ya gelmek isteyen işçiler engellenirken Beypazarı Atatürk Parkı’nda işçilerle birlikte bekleyen Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu da “Üç kez otobüsleri iptal ettiler, şoförleri tehdit ettiler, yolumuzu kestiler. Ama biz Ankara’ya gideceğiz. İşçinin hakkını hesaplarda görene kadar da geri dönmeyeceğiz” diye konuştu.

Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise “Yurttaşlar olarak seyahat etme özgürlüğümüzü kullanacağız, Ankara’ya kendi araçlarımızla gideceğiz. Haklarımızı almadan bu yoldan dönüş yok” denildi.

‘Gündelik işlere gidiyoruz’

Toplantı sonrası konuşan bir madenci işçilerin Kurban Bayramı’nı buruk geçirdiğini belirterek, “Açız, alacaklarımızı alamıyoruz, çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılayamıyoruz, evlerimiz kira, kiralarımızı ödeyemiyoruz. Sadece mecburi faturaları, onları da ancak gündelik işlerde çalışarak karşılayabiliyoruz” dedi.