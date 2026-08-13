Tazminat ve alacakları için eylem yapan Türkiye Maden İş üyesi madenciler, Doruk Madencilik'in bağlı olduğu Yıldızlar SSS Holding binasına girdi. İşçiler haklarını almadan Ankara'dan ayrılmayacaklarını tekrar bildirirken Yıldız, işçilerin tazminat ve maaş alacaklarının bugün ödeneceğini söyledi.Holding sahibi Sabahattin Yıldız, Türkiye Maden İş üyesi madenciler ile bir arada basının karşısına çıkarak şu açıklama yaptı.

"Öz kaynağımız yetmedi ve biz 'Kredi alırız' diye alamadık. Ama bir gayrimenkulü satmak öyle de kolay değil. Onu sattık, sattık, sattık, bütün hazırlıklarımızı yaptık. Türkiye'nin hiçbir yerinde 2 hafta sonra hiçbir yerde maaş ve talepleri kalmayacak.

İşçilerimiz mağdur oldu ama bu durum tamamen yöneticilerin hatasıdır. 3 bakana teşekkür ediyorum... Bize 'Türkiye'ye layık olacaksınız' dediler. Türkiye'ye layık bir şirket olmamız lazım. "

AÇLIK GRERVİNDEKİ MADENCİELRE YEMEK ISMARLAMAK İSTEDİ

Görüşme sonunda Sabahattin Yıldız, madencilere yemek için yer ayırttığını söyledi

Madenciler ise açlık grevinde olduklarını hatırlattı.