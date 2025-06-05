İzmir’in Çeşme ilçesinde akşam saatlerinde silahlı saldırı paniği yaşandı. Marin Alaçatı işletmecisi, Filoğlu Group Yönetim Kurulu Başkanı ve Fenerbahçe Kongre Üyesi iş insanı Fatih Fil, bir kafede oturduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Saldırganın tabanca ile açtığı ateş sonucu Fil’in bacağına iki kurşun isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Fatih Fil’e ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Çeşme Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Fatih Fil’in tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Polis ekipleri saldırganın kimliğini tespit edip yakalayabilmek için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.