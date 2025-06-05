Olay, dün saat 20.30 sıralarında Çeşme’nin Alaçatı Hacı Memiş Caddesi’nde meydana geldi. İş insanı Fatih Fil, bir arkadaಸ. arkadaşıyla yürürken, kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli tarafından tabancayla vuruldu.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Bacağına isabet eden mermiyle yaralanan Fil, kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli, olay yerinden koşarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı iş insanı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Fil’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

POLİS SALDIRGANI ARIYOR

Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin Fil’e arkadan ateş edip hızla kaçtığı, sokakta bulunan bir kadının paniklediği ve Fil’in arkadaşının saldırganı yakalamak için peşinden koştuğu anlar yer aldı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.