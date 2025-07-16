2015 yılında Soma Termik Santrali'ni 685 milyon dolarlık bedelle satın alan Konya Şeker, kamu iştiraki Türkiye Kömür İşletmeleri’ne (TKİ) olan 18 milyar liralık borcunu ödemekte güçlük yaşıyor.

Aylardır kömür ödemesi yapamayan şirkete yeni teslimat yapılmazken, Soma Termik Santrali'nde üretim tamamen durdurulmuş durumda.

BAKAN BAYRAKTAR'I ÇILDIRTAN YANIT

Tarımdan Haber Genel Yayın Yönetmeni Sadettin İnan'ın haberine göre, mevcut ödeme sorunlarını çözüme kavuşturmak amacıyla Anadolu Birlik Holding çatısı altında bulunan Konya Şeker yetkilileri ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar geçtiğimiz hafta Ankara'da 3 kritik toplantı yaptı.

İlk toplantıda Konya Şeker heyetiyle görüşülürken, ardından Soma’da örgütlü sendikalarla, son olarak da Soma’daki maden şirketleriyle masaya oturuldu.

Konya Şeker ve Bakan Bayraktar arasında yürütülen toplantıda ise gerginlik tavan yaptı. Konya Şeker heyeti, bir süredir borcunu ödememelerine rağmen TKİ tarafından kendilerine kömür verildiği için daha fazla borçlandıklarını söylemesinin üzerine Bakan Bayraktar bu savunmaya çok sinirlendi.

Bayraktar, şirket yönetimine santralı işletme konusunda "beceriksiz" bir tavır sergilediklerini belirtirken, yapılan savunmanın ardından sinirlenerek Konya Şeker ve Anadolu Birlik Holding yöneticilerini toplantıdan çıkarttı.

ERDOĞAN'A RAPOR SUNULACAK

Bu görüşmelerin ardından Bakan Bayraktar’ın Soma Termik Santrali ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kapsamlı bir rapor vereceği ve Cumhurbaşkanının kararına göre hareket edileceği öğrenildi.

Borçlarını ödeyemeyen santral devredilecek ve devir işlemi için Konya Şeker'e hiçbir para ödenmeyecek.

Konya Şeker, devir işlemlerinin ardından yaklaşık 8 milyar TL daha borçlanacak. Çünkü termik santralin devri mevcut kömür borcunu kapatmaya yetmiyor. Termik santralin değerinin 10 milyar TL olduğu hesaplanırken, Konya Şeker’in TKİ’ye borcu ise 18 milyar TL'yi aşmış durumda.