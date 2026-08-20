Kitapları ve sergileriyle adından söz ettiren yazar Melda Kosif, bu kez müzikseverlerin karşısına çıktı. Küçük yaşlardan beri yazdığı şarkı sözlerini biriktiren Kosif, 13 parçalık ilk albümünü dijital platformlarda dinleyicilerin beğenisine sundu.

15 YAŞINDAN BERİ ŞARKI SÖZLERİ YAZIYOR

Habertürk'ün haberine göre; cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Melda Kosif'in müzik tutkusu yıllar öncesine dayanıyor. Kosif, 15 yaşından itibaren yazdığı şarkı sözlerini bugüne kadar biriktirdi.

Uzun yıllardır kaleme aldığı sözleri bir albümde toplama kararı alan Kosif, böylece farklı bir alandaki yeteneğini de ortaya koydu.

13 ŞARKILIK ALBÜMÜNÜ YAYINLADI

Melda Kosif'in albümünde "Kayboldum", "Ne Sandın?" ve "Yol Uzun, Ömür Kısa" gibi şarkılar yer alıyor. 13 parçadan oluşan çalışma dijital platformlarda yayınlandı.

Yazar kimliğiyle tanınan Kosif, yeni albümüyle müzikseverlerin de radarına girdi.

YAPAY ZEKADAN DESTEK ALDI

Kosif, albüm hazırlık sürecinde aranjman ve seslendirme konusunda yapay zekadan destek aldığını açıkladı.

Müziğe yıllardır ilgi duyduğunu belirten Kosif, "15 yaşından bu yana şarkı sözü yazıyorum. Bu şarkılarımı bir albümde toplamak istedim. Aranjman ve seslendirmede yapay zekadan destek aldım" dedi.

Kitapları ve sergilerinin ardından müzik alanında da üretim yapan Melda Kosif, şimdi 13 şarkılık albümüyle dinleyiciyle buluşuyor.

2006 YIILINDA EVLENDİLER

Cefi-Yasemin Kamhi’nin büyük kızları Melda ile Kosifler Oto’nun veliahtı Sinan Kosif 2006 yılında evlenmişti. Gelin Melda Kosif yazarlığıyla da öne çıkıyor.

MELDA KAMHİ KOSİF KİMDİR?

Melda Kamhi Kosif, 29 Ekim 1980'de İstanbul'da doğdu. Cenevre'deki Institut Le Rosey'den mezun olduktan sonra İngiltere'de Buckinghamshire New University'de iç mimarlık eğitimi aldı. Ardından Roma'daki Libera Accademia di Belle Arti ve New York Görsel Sanatlar Okulu'nda resim ve çizim eğitimi gördü.

Sanata küçük yaşlarda ilgi duyan Kosif, henüz 6 yaşındayken resim dalında Gülhane-UNESCO'nun düzenlediği "Hayalimdeki İstanbul" yarışmasında ilk ödülünü kazandı. 1996-1998 yılları arasında İsviçre'de düzenlenen ADSR-Sanat yarışmasında birincilik ödülleri aldı.

2003 yılında Roma Belediyesi tarafından düzenlenen "Sanatta İlerleme" temalı sergide yer alan tek yabancı ressam olan Kosif, aynı sergide Roma Belediye Başkanı tarafından ödüllendirildi. Sanat çalışmalarını İstanbul, Cenevre ve Roma'da sergiledi.

Resimlerinde insanın varoluş gizemine ve ruhunun derinliklerine odaklanan Kosif, kişisel gelişim alanında da eğitim aldı. İnsana Güven Akademisi'nde eğitim gören Kosif, Acıbadem Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Gelişim Merkezi tarafından da sertifikalandırıldı.