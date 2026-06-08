Hollanda Milli Takımı, Dünya Kupası'nda Jurrien Timber'den yoksun kalacak. Arsenal'in savunma oyuncusu, sakatlık sorunları nedeniyle turnuvaya katılamayacak.
Timber, kısa süre önce Arsenal forması altında Paris Saint-Germain'e karşı kaybedilen Şampiyonlar Ligi finalinde yaklaşık 60 dakika süre aldı. Ancak oyuncunun kasık sakatlığının turnuvada oynayacak durumda iyileşmediği öğrenildi.
Teknik direktör Ronald Koeman, turnuvaya 3 gün kala Timber'ı kadrodan çıkardı. Timber'ın yerine yedek listede yer alan Lutsharel Geertruida, Dünya Kupası kadrosuna katıldı.