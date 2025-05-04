KKTC'de yasa dışı bahis ve kara para aklama trafiğinin kilit ismi olan Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal, Hollanda’da öldürüldü.

Önal'ın öldürüldüğü otelin müdürünün verdiği bilgiye göre, Önal'a bir masada otururken yüzü açık bir kişi yaklaştı, yakın mesafeden ateş ederek onu vurdu ve hızla kaçtı.

KARA KUTU OLARAK BİLİNİYORDU

8 Şubat 2022’de Girne’de suikasta uğrayan Halil Falyalı’nın “kara kutusu” olarak bilinen Cemil Önal, ölüm sonrası cinayet şüphelileri arasında yer almış, önce Türkiye'ye kaçmış ardından Hollanda’ya firar etmişti. Hollanda’da 7 Aralık 2023’te mahkeme karşısına çıkarılan Önal, tutuklanmıştı.

İTİRAFÇI OLDU, SERBEST KALDI

Türkiye’ye iadesi beklenen Cemil Önal, Hollanda ve ABD istihbarat birimlerine toplam 120 sayfalık bir ifade vererek itirafçı olmuştu. İtirafçı 25 Mart 2024 tarihinde serbest bırakılmıştı. Serbest kalmasının ardından ise polis koruması altına alınmıştı.

KKTC MEDYASINA KONUŞTU

Önal’ın öldürülmesinden kısa bir süre önce KKTC'deki Bugün Kıbrıs gazetesinden Ayşemdem Akın’a konuşmuştu.

Röportaj büyük ses getirirken; Falyalı’nın ölümüne rağmen suç ağının aktif olduğunu, yasa dışı bahis ve para trafiğinin aynı şekilde sürdüğünü iddia etmişti.

TÜRKİYE'DEN BİR MİLLETVEKİLİ GÖRÜŞMEK İSTEDİ

Dün SÖZCÜ TV'de Gülinay Selçuk ile Haber Bülteni'nde konuşan SÖZCÜ TBMM Büro Şefi Veli Toprak, dikkat çeken bilgiler paylaştı.

Toprak, "TBMM'de bir milletvekili Cemil Önal ile temasa geçti ve dedi ki; "Hollanda'ya gelip sizinle görüşmek istiyorum. Benimle görüşür müsünüz, bildiklerinizi paylaşır mısınız? diye temasa geçti, telefon görüşmesi yaptı" ifadelerini kullanırken şunları kaydetti:

BİLETİNİ BİLE ALMIŞTI

"Cemil Önal önce sıcak bakmadı, sonra vekil ikna etti ve Hollanda'ya gidecekti. Bu milletvekili aynı zamanda Kıbrıs'taki meslektaşımız Ayşemden Akın'la da konuştu, süreçle ilgili bilgi aldı. Akın'la konuştuktan sonra, Cemil Önal ile tekrar görüşüp Amsterdam'a gidecekti, biletini aldı milletvekili. Hafta sonunda gitmiş olacaktı ama Perşembe akşamı bu suikast gerçekleşti. Milletvekilli arzu ederse kendi ismini ve ne zaman gideceğini kendi açıklayabilir ama isim vermediği için diğer detayları şu an için tutmuş olalım."