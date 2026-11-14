UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup 5. hafta maçında Hollanda, Johan Cruijff Arena'da konuk ettiği Yunanistan'ı 7-0 yendi. Ev sahibi ekipte Tijjani Reijnders üç golle galibiyete katkı verdi.
Hollanda, 6. dakikada Crysencio Summerville'in golüyle öne geçti. Reijnders, 12, 18 ve 33. dakikalarda fileleri havalandırarak hat-trick yaptı. Jurrien Timber'ın 40. dakikadaki golüyle ilk yarı 5-0 tamamlandı.
İkinci yarıda da gol bulan Hollanda'da Timber, 59. dakikada ikinci golünü kaydetti. Donyell Malen, 62. dakikada skoru 7-0'a getirdi.
Bu sonuçla Hollanda 11 puana yükselirken, maç öncesi yenilgisi bulunmayan Yunanistan ise 8 puanda kaldı. Hollanda, gruptaki son maçında Almanya'ya konuk olacak. Yunanistan ise Sırbistan'ı sahasında ağırlayacak.