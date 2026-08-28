Hollanda'da özel bir şirkette çalışan Türk kadın, Ukraynalı iş arkadaşının doğrudan Türk kültürünü hedef alan ırkçı konuşmalar yaptığını belirtti. Ukraynalı meslektaşının "Türk kültürünün aşağı bir kültür" olduğunu ifade ettiğini aktaran mağdur çalışan, kendisini iki kez uyarmasına rağmen bu hakaretlerin üç defa tekrarlandığını ve durumu zaman kaybetmeden İnsan Kaynakları (HR) departmanına bildirdiğini söyledi. Şirket yetkililerinin konuyla ilgileneceklerini belirtmesine karşın tam 4 hafta boyunca hiçbir aksiyon almadığı ifade edildi.

KAMERA KAYITLARI SİLİNDİ

Sürecin uzaması üzerine ikinci kez şikayette bulunmak zorunda kalan Türk çalışan, HR yetkilileriyle yüzleşen Ukraynalı personelin tüm suçlamaları reddettiğini aktardı. Yaşananları kanıtlamak amacıyla güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesini talep eden mağdur kadına, İnsan Kaynakları tarafından görüntülerin 7 gün içerisinde otomatik olarak silindiği yanıtı verildi.

Şirket yönetiminin gecikmesi nedeniyle delillerin silindiğini vurgulayan Türk çalışan, ırkçı ifadeler kullanan meslektaşına ise yalnızca "sözlü uyarı" verilmekle yetinildiğini belirterek yaşanan ihmallere tepki gösterdi.