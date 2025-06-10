ING, dolar/TL kurunun yılın ilk yarısının sonu ve yıl sonu için sırasıyla 39,67 ve 43,00 seviyesinde olmasını bekliyor. Bir önceki tahmin yılın ilk yarısında 39,44, yıl sonunda 43,00 olarak öngörüyordu. Amerikan bankacılık devi Bank of America (BofA), 1 yıl sonra dolar/TL’nin 43,83 olarak öngörmüştü.

TCMB'NİN 19 HAZİRAN POLİTİKA FAİZİ KARARI

ING'nin Türkiye ile ilgili makro değerlendirme notunda, "Türkiye'nin makro politikası şu anda mevcut programın başlatılmasından bu yana en kısıtlayıcı seviyede. Buna göre, kademeli rezerv birikimi yeniden başladı; temel enflasyon ise mayıs ayında belirgin şekilde iyileşti ve mart ayında yaşanan oynaklığın sınırlı kalıcı bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor" denildi.

ING, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 19 Haziran'daki toplantısında politika faizini ayarlamasının pek olası olmadığını belirtti.

BÜYÜMENİN DÜŞMESİ BEKLENİYOR

ING, büyümenin 2024'teki yüzde 3,2'den 2025'te yüzde 2,8'e düşmesini beklemeye devam ederken, daha fazla ekonomik zayıflık olasılığının göz ardı edilmemesi gerektiği uyarısında bulunmayı da sürdürdü.

Kuruluş, Türkiye'nin dolar tahvillerinin geleceği konusunda oldukça iyimser olduklarının altını çizdi.