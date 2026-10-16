Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi’nde yerleşik yaşayan Hollanda uyruklu çiftten acı haber geldi. 70 yaşındaki Adrianus Franciscus Henricus De Gouw ile 69 yaşındaki eşi Elisabeth Christina İsabella Antina De Connick’tan bir süredir haber alamayan yakınları ve komşuları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

KOLTUK ÜZERİNDE HAREKETSİZ BULUNDULAR

İhbar üzerine dün öğle saatlerinde adrese ulaşan jandarma ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evin giriş katında Hollandalı karı kocayı koltuk üzerinde hareketsiz vaziyette buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde yaşlı çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

İNTİHAR ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Nöbetçi cumhuriyet savcısı ve jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin evde yaptığı detaylı incelemelerin ardından Hollandalı çiftin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Alanya Belediyesi Morgu’na kaldırıldı.

Olayın çıkış nedeni ve ölüm sebepleri araştırılırken, güvenlik güçlerinin intihar şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.