Fenerbahçe hastaneye döndü. Asensio ve Oosterwolde’nin ardından Nathan Ake de sezonun ilk yarısını kapattı. Hollandalı futbolcu, 2024/2025 sezonunda toplam 1249, geçen sezon da 1657 dakika süre almıştı. Bu sezon 17 maçta 1417 dakika ile neredeyse bir sezonun toplamında aldığı dakikaya ulaştı. 31 yaşındaki bir oyuncunun da bu yoğunluğu kaldırması mümkün değildi. Sakatlandı. En az 4-6 hafta yok. ,

İYİLEŞMEDEN REVİRE DÖNDÜ

Ake en uzun süreli sakatlıklarını Manchester City döneminde yaşadı. 2020-21 sezonunda uyluk sakatlıkları nedeniyle 121 gün (31 maç), 2024-25 sezonunda ise ayak ameliyatı ve kas sorunları nedeniyle 162 gün (38 maç) sahalardan uzak kaldı. Ekim ayındaki Slavi maçında uyluk sakatlığının ardından bu ay da bireysel çalışmalar sırasında alt baldırından yeniden sakatlandı.

6 MİLYON EURO MAAŞ ALIYOR

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle toplam 502 gün sahalardan uzak kalarak 107 maç kaçırdı. Ake’nin Fenerbahçe’ye 8 milyon Euro bonservis, yıllık 6 milyon Euro maaş ve performansa dayalı bonuslar üzerinden geldiği öne sürülmüştü. Kojo Peprah Oppong ile Ake’nin boşluğu doldurulmaya çalışılacak. Ancak Teknik Direktör Emre Belözoğlu’nun ocakta savunmaya takviye yapılmasını istediği biliniyor.