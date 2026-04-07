ING’den yapılan yazılı açıklamada, Ocak 2025'te kamuoyuna duyurulan satış işlemi için alıcı tarafın gerekli yasal izinleri alabileceğine dair gerçekçi bir beklentinin kalmadığı ifade edildi.

Açıklamada, bu gelişme neticesinde, bankanın Rusya'daki birimlerinin satış sürecinin resmen durdurulduğu kaydedildi.

"ING İÇİN RUSYA'DA GELECEK GÖRMÜYORUZ"

Açıklamada, satışın iptal edilmesine rağmen Rusya pazarından tamamen çekilme kararlılığının sürdüğü vurgulanarak, "Pozisyonumuz net, ING için Rusya'da bir gelecek görmüyoruz ve bu pazardaki faaliyetlerimizi sonlandırmaya odaklanmış durumdayız. Hedefimize ulaşmak için alternatif senaryoları değerlendiriyoruz." ifadelerine yer verildi.

Banka yönetiminin, alternatif çıkış yollarının finansal etkisinin, iptal edilen anlaşma ile benzer düzeyde kalacağını öngördüğü aktarılan açıklamada, geçen yıl yapılan değerlendirmelerde, Rusya'dan çıkışın bankanın ana sermaye yeterlilik oranı (CET1) üzerinde yaklaşık 7 baz puanlık bir baskı oluşturacağının tahmin edildiği anımsatıldı.

Açıklamada, ayrıca, Şubat 2022'den bu yana Rusya'da yeni bir işbirliği yapılmadığı ve ülkedeki operasyonların sistematik olarak azaltıldığı hatırlatıldı.

Öte yandan, ING, Ocak 2025’te Rusya'daki varlıklarını Global Development JSC’ye satacağını duyurduğunda, bu işlemden yaklaşık 700 milyon avro zarar beklediğini açıklamıştı.

Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yaptırımlar sonrası çok sayıda Batılı finans kuruluşu ve şirket, Rusya'daki faaliyetlerini benzer şekilde sonlandırma yoluna gitmişti.