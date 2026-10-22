Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nde Hearts'ı konuk edecek olması, İskoçya'nın köklü gazetelerinden The Scotsman'da nostaljik bir dosyayı araladı. Gazeteci Alan Pattullo, 12 Ağustos 1997 tarihinde Trabzon'da oynanan UEFA Kupası ikinci eleme turu mücadelesini ele alarak dönemin Dundee United kalecisi Sieb Dykstra ile dikkat çeken bir röportaj gerçekleştirdi.

Tarihi karşılaşmanın ikinci yarısının başlarında kalesini korurken arka taraftan yükselen yüksek sesten rahatsız olan Hollandalı file bekçisi, sesin kendisini psikolojik baskı altına almak amacıyla stadyum hoparlörlerinden bilinçli şekilde çalınan bir yayın olduğunu düşündü. Karşılaşmanın Alman hakemi Helmut Krug'un yanına giderek şikayette bulunan Dykstra, kısa süre sonra sesin stat çevresindeki camiden yükselen ezan olduğunu öğrendi. Gerçeği fark etmesinin ardından büyük bir mahcubiyet yaşayan tecrübeli kaleci, yaşanan yanlış anlaşılma sebebiyle özür diledi.

Hearts'ın Trabzon deplasmanı öncesinde o anları The Scotsman'a anlatan Sieb Dykstra, üzerinden 29 yıl geçen bu ilginç hatırayı tebessümle hatırladığını ifade etti.

O dönemde sesin taraftarlar tarafından kurulan devasa bir ses sisteminden yayıldığını sandığını belirten Hollandalı eski kaleci, "Stadyumun içinden geldiğini zannettiğim sesin aslında camiden yükselen ezan olduğunu sonradan öğrendim. Eğer o sesin dini bir ritüel ve ezan olduğunu en baştan bilseydim asla hakemin yanına gidip şikayette bulunmazdım" sözleriyle samimi bir itirafta bulundu.

HAMİ'NİN FÜZELERİ İSKOÇ EKİBİNİ ELEDİ

İskoç basını, maç içindeki bu ilginç enstantanenin yanı sıra Trabzonspor'un o dönemki efsane kadrosunu ve elde ettiği zaferi de hatırlattı. Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanan ilk karşılaşmada dönemin kalecisi Dykstra, bordo-mavililerin efsane ismi Hami Mandıralı'nın sert şutları karşısında zor anlar yaşamış; Trabzonspor 78. dakikada Hami'nin penaltıdan kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrılarak avantajı kapmıştı.

26 Ağustos 1997'de İskoçya'da oynanan rövanş mücadelesinde ise ev sahibi Dundee United, 55. dakikada Andy McLaren ile öne geçse de 80. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Hami Mandıralı skoru 1-1'e getirmişti. Bordo-mavili temsilcimiz, rakibine iki maçta da mağlup olmadan toplam 2-1'lik skor avantajıyla İskoç ekibini saf dışı bırakarak adını bir üst tura yazdırmıştı.

AVNİ AKER'DEN PAPARA PARK'A

Gazeteci Alan Pattullo, 1997 yılındaki Trabzon izlenimlerini paylaşırken Hüseyin Avni Aker Stadı'nın o dönemki şartlarına da değindi. Maç günü stadyumda devam eden inşaat çalışmaları ve tribünlerin fiziki koşulları nedeniyle UEFA yetkililerinin karşılaşmanın oynatılması konusunda ciddi endişeler yaşadığını aktaran Pattullo, tüm soru işaretlerine rağmen maçın planlandığı gibi tamamlandığını belirtti. İskoç gazeteci, yıllar önce şahit olduğu inşaat halindeki Avni Aker Stadı ile Trabzonspor'un bugün maçlarını oynadığı modern Papara Park arasındaki devasa gelişime ve değişime de dikkat çekti.