Bursa'nın İnegöl ilçesinde 1976 yılında kurulan Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, bölgede yetiştirilen biber ve domateslerden ürettiği salçaları yurt dışı pazarına sunmaya devam ediyor. Yıllık yaklaşık 1500 ton üretim kapasitesi bulunan kooperatif, bu yıl Hollanda merkezli bir firmayla 500 tonluk biber salçası ihracatı için sözleşme imzaladı.

HOLLANDALI FİRMAYLA 500 TONLUK ANLAŞMA NASIL SAĞLANDI?

Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ahmet Uğur, üretimin tamamen sözleşmeli tarım modeliyle yürütüldüğünü ve alım garantilerinin ekim öncesinde belirlendiğini açıkladı. Geçmiş yıllarda Hollanda'ya yapılan ihracat miktarının 1400 ton seviyelerine kadar ulaştığını hatırlatan Uğur, bu yılki 500 tonluk siparişin teslimatı için tesislerdeki üretim çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade etti.

ÜRÜNLER TOHUMDAN AMBALAJA NASIL TAKİP EDİLİYOR?

Salça üretiminin uluslararası sürdürülebilirlik standartlarına uygun olarak yapıldığını vurgulayan Ahmet Uğur, Yağmur Ormanları Derneğinin sürdürülebilir çiftçi sertifikasıyla çalıştıklarını dile getirdi.

Ürünlerin tohum aşamasından ambalajlama sürecine kadar dijital sistemlerle izlendiğini kaydeden Uğur, ambalaj üzerindeki özel kodlar sayesinde salçanın hangi çiftçi tarafından yetiştirildiğinin anında tespit edilebildiğini, bu takip sistemini domates salçasında da yaygınlaştıracaklarını kaydetti.

TARIMDA PLANLAMA VE ALIM GARANTİSİ NEDEN ÖNEMLİ?

Üretim devamlılığı için fiyat istikrarı ve ürün planlamasının kritik rol oynadığını vurgulayan Kooperatif Başkanı Uğur, çiftçilerin toprağını işlemeye devam edebilmesi için alım garantisi sağlayan destekleyici mekanizmaların güçlendirilmesi gerektiğine dikkati çekti.