Hollanda’da doğalgaz şebekesine bağlı hanelerin enerji faturalarının önümüzdeki 25 yıl içinde 4 katına çıkabileceği uyarısı yapılıyor. Hollanda Tüketici ve Piyasa Otoritesi (ACM), enerji maliyetlerindeki olası artışa dikkat çekerken, güneş paneli sahipleri de farklı bir sorunla karşı karşıya. Ülkede net ölçümleme sisteminin yıl sonunda sona erecek olması, güneş enerjisi kullanan tüketicileri yeni çözümler aramaya yöneltiyor.

Bu gelişmeyle birlikte birçok Hollandalı, gün içinde ürettiği fazla elektriği depolayabilmek için ev tipi bataryalara yöneliyor. Ancak uzmanlara göre yüksek fiyatlı bu sistemlere yatırım yapmak her zaman sanıldığı kadar avantajlı olmayabilir.

Güneş panelleri değersiz hale mi gelecek?

Yeni dönemin en çok tartışılan konularından biri net ölçümleme sisteminin sona ermesi. Sistem nedeniyle güneş paneli sahipleri arasında, panellerin yakında değerini kaybedeceği veya güneşli havalarda panellerin kapatılması gerekeceği yönünde çeşitli iddialar ortaya çıkıyor.

Çevre bilgi kuruluşu Milieu Centraal'den Simone Tresoor ise bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtiyor.

Tresoor'a göre güneş panelleri, elektrik üretmeye devam ettiği sürece hanelerin şebekeden daha az elektrik satın almasını sağlıyor. Üstelik güneşli havalarda üretilen elektriğin doğrudan evde kullanılması, şebekeden elektrik satın almaktan çok daha ekonomik.

Uzman, güneş panellerinin ürettiği elektriğin öncelikle evdeki cihazlar tarafından kullanıldığını belirterek, "Elektriğiniz her zaman evinizdeki cihazlara, örneğin Wi-Fi yönlendiricinize gider" diyor.

Ev tipi batarya almak gerçekten mantıklı mı?

Güneş panellerinin gündüz ürettiği ancak evde o anda kullanılmayan elektrik, ev tipi bataryalarda depolanabiliyor. Depolanan enerji daha sonra akşam ve gece saatlerinde kullanılarak şebekeden satın alınan elektriğin miktarı azaltılabiliyor.

İlk bakışta bu sistem, enerji faturalarını düşürmek ve elektrik şebekesine bağımlılığı azaltmak için cazip bir çözüm gibi görünüyor. Ancak Milieu Centraal'den Simone Tresoor, tüketicilerin yalnızca bu gerekçelerle ev tipi batarya satın almasını önermiyor.

Tresoor, ev tipi bataryaların hem yüksek maliyetli hem de çevresel açıdan tartışmalı bir teknoloji olduğunu belirtiyor. Sabit bir ev tipi bataryanın maliyetinin yaklaşık 4 bin euroya ulaşabildiğine dikkat çekiyor.

Prizden takılan küçük bataryalara dikkat

Piyasada büyük sabit sistemlerin yanı sıra doğrudan duvardaki prize takılabilen daha küçük batarya sistemleri de bulunuyor. Ancak bu ürünlerin kullanımında da dikkatli olunması gerekiyor.

Tresoor, tüketicilerin bu tür cihazları herhangi bir kurulum desteği almadan satın alabildiğini, ancak yanlış bağlantının güvenlik riski oluşturabileceğini söylüyor. Örneğin bataryanın doğrudan bir uzatma kablosuna bağlanması veya kurutma makinesi gibi yüksek elektrik tüketen bir cihazla aynı devrede kullanılması tehlikeli olabilir.

Bu sistemlerin kurulum için profesyonel desteğe ihtiyaç duymaması, fiyatlarının da daha düşük olmasını sağlıyor. Ancak uzmanlara göre düşük maliyet, güvenlik risklerinin göz ardı edilmesi anlamına gelmiyor.

Uzmanlardan tüketicilere: Önce evinizi iyileştirin

Tresoor, güneş paneli sahiplerinin yeni teknolojilere yatırım yapmadan önce uzun vadeli ihtiyaçlarını değerlendirmeleri gerektiğini söylüyor.

Uzmanın tavsiyesi ise dikkat çekici: Önceliği yeni bir teknoloji satın almaya değil, evin enerji verimliliğini artırmaya vermek.

Bu kapsamda yalıtım gibi uygulamalar, enerji tüketimini doğrudan azaltabilecek seçenekler arasında gösteriliyor. Tresoor, tüketicilerin bugün popüler olan bir teknolojiye yatırım yapmak yerine, ileride pişman olmayacakları çözümleri tercih etmeleri gerektiğini vurguluyor.

Geleceğin bataryaları farklı olabilir

Bilim gazetecisi Rob van Hattum ise enerji depolama alanında yeni teknolojilerin geliştirildiğine dikkat çekiyor. Günümüzde ev tipi bataryalarda ağırlıklı olarak kullanılan lityum demir fosfat teknolojisinin yanı sıra, farklı batarya türleri üzerinde de çalışmalar sürüyor.

Van Hattum, özellikle sodyum iyon ve katı hal bataryalarının geliştirildiğini belirtiyor. Çin'in bu teknolojilere yönelik çalışmalarda öne çıktığını ifade eden bilim gazetecisi, söz konusu bataryaların gelecekte daha yaygın hale gelebileceğini söylüyor.

Norveç'te ise farklı bir enerji depolama yöntemi üzerinde çalışmalar yürütülüyor. Buradaki araştırmalarda, daha sonra yeniden elektriğe dönüştürülebilecek hidrojenin depolanması üzerinde duruluyor.

Tüm bu gelişmeler, enerji depolama teknolojilerinin henüz son haline ulaşmadığını gösteriyor. Bu nedenle uzmanlara göre tüketicilerin yüksek maliyetli bir sisteme hemen yatırım yapmak yerine, teknolojinin gelişimini ve kendi evlerinin enerji ihtiyacını birlikte değerlendirmesi daha doğru olabilir.