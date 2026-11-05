Avrupalı tatilcilerin seyahat tercihlerinde Türkiye öne çıkmaya devam ediyor. Hollandalı turistlerin tatil planlarında yeniden üst sıralara taşıdığı Türkiye, özellikle aile tatilleri, ekonomik seçenekler ve ulaşım kolaylığıyla dikkat çekiyor. Sektör temsilcilerinin değerlendirmelerine göre, değişen seyahat koşulları Hollandalıların tatil rotalarını da etkiliyor.

TATİL TERCİHLERİNDE GÜVEN VE BÜTÇE ÖNE ÇIKIYOR

Hollandalı turistlerin Türkiye'ye yönelmesinde iki önemli unsur öne çıkıyor: güven ve bütçe. Özellikle dört kişilik ailelerin tatil harcamaları değerlendirildiğinde Türkiye, Avrupa'daki bazı alternatiflere kıyasla daha ekonomik seçenekler sunabiliyor.

Konaklama, yeme içme ve tatil hizmetlerinin bir arada sunulduğu tesisler de Türkiye'nin tercih edilmesinde etkili oluyor. Özellikle her şey dahil konseptindeki oteller, tatil bütçesini önceden belirlemek isteyen aileler için seçenek oluşturuyor.

UZAK ROTALAR YERİNİ DAHA KOLAY ULAŞILABİLEN DESTİNASYONLARA BIRAKIYOR

Hollandalıların seyahat alışkanlıklarında dikkat çeken değişimlerden biri de uzun mesafeli tatil rotalarına yönelik tercihlerde yaşanıyor. Asya ülkelerine yapılan seyahatlerde uçuş güzergahları ve artan maliyetler gibi etkenler planları zorlaştırırken, Türkiye ulaşım açısından alternatif güzargahlardan biri olarak öne çıkıyor.

İspanya, Yunanistan ve İtalya gibi geleneksel Akdeniz rotalarıyla birlikte Türkiye de Hollandalı tatilcilerin değerlendirdiği ülkeler arasında bulunuyor.

TÜRKİYE'YE GELEN HOLLANDA VATANDAŞLARININ SAYISI ARTTI

Kültür ve Turizm Bakanlığı verileri, Hollandalıların Türkiye'ye yönelik ilgisinin sürdüğünü ortaya koyuyor. 2026 yılında Türkiye'yi ziyaret eden Hollandalıların sayısı 1 milyonu aşarken, Hollanda Türkiye'ye en fazla ziyaretçi gönderen ülkeler arasında yer aldı.