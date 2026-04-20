Diyojen’in Büyük İskender’e “Gölge etme başka ihsan istemem’’ dediği Sinop’un Gerze ilçesinde 27 Aralık 1947’de doğdu. Her gün 6 kilometre yürüyerek gittiği İnkilap İlkokulundan sonra Kuleli Askeri Lisesi, Kara Harp Okulu, Harp Akademisi ve Milli Güvenlik Akademisini bitirdi. Ömrü dağlarda, çatışmalarda geçti. Terörle mücadelenin efsane ismi oldu…

Pamukoğlu Emin Özgönül ile.

Tümgeneral Osman Pamukoğlu, 2002 yılından bu yana emekli ve kitap yazıyor, konferanslara katılıp tecrübelerini paylaşıyor. Hak ve Eşitlik Partisi ile siyasete de atıldı, partisinin amblemini “Gökyüzünde en yükseğe çıkabilen canlı’’ diyerek “Kartal’’ olarak seçti. Ancak siyasete alışamadı, politikadan vazgeçti. Bugüne kadar 43 kitap yazan ve 2 yeni kitabı da önceki gün baskıya verilen Pamukoğlu, yaşadığı olaylar ve anılarını SÖZCÜ’ye anlattı.

BALIKLARI DAĞITTI

Dağlarda ölümle burun buruna yaşadı ama ilk kez ölümden döndüğünde henüz 9 yaşındaydı. 1200 evin kül olduğu Gerze yangınında alevlerin içinde kaldı, kendi gayreti ile kurtuldu. Çocukluğunda ötücü kuşları yakalayıp besledi, çulluk ve karatavuk avladı. Sığ sularda yengeç yakaladı. Avcıların kaçan atmacalarını ormanda bulup bıldırcın avına çıktı, dinamitle av yapan balıkçılara kızdığı için baygın balıkları toplayıp halka dağıttı. “O günlerdeki av tekniklerini dağlarda da uyguladım” diyerek çocukluğuna döndü.

Okuldan kaçtı

Kuleli Askeri Lisesinde okurken, geceleri okuldan kaçarak Üsküdar’da Sunar, Kadıköy’de Opera sinemasına gidiyordu. Bu kaçışların hiçbirinde yakalanmadı. Teğmen rütbesi ile TSK’ya katıldı.

Yıllar sonra Tuğgeneral seviyesindeki Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanlığına atandığında ise henüz Albaydı. Teröristlerin yoğun olduğu Oramar ve İkiyaka bölgelerinde 21 kez sınır ötesi operasyonda yer aldı, Albay olarak gitti general olarak döndü.

‘Horozun resmini çektik arz ederim’

Hakkari sınırına çok yakın olan bir bölgede teröristlerin boş olan kampta toplanmaya başladığı bilgisi geldi. Sınır ötesi, operasyon için onay istendi. O günlerde Ankara’da MGK toplantısı vardı. Pamukoğlu operasyon planlaması hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Demirel, “Bu kamptakilerin PKK’lı terörist olduğundan emin misin?’’ diye sordu. Pamukoğlu efsane bir cevap verdi ve şöyle dedi: “Sayın Cumhurbaşkanım… Horoz’un resmini çektikten sonra altına Horoz diye yazmaya gerek yoktur. Arz ederim”

43 kitap yazdı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nde 43 yıl aralıksız hizmet ettikten sonra Tümgeneral rütbesiyle emekli olan Osman Pamukoğlu, kısa bir süre siyaset yaptıktan sonra bıraktı. Pamukoğlu, bugüne kadar 43 kitap yazdı. İlk yayınlanan kitabı ise ‘Unutulanlar dışında bir şey yok’