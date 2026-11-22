Hollywood'un tanınmış isimlerinden Edward Norton, bu kez sinema kariyeriyle değil, oğlunun futbol sevgisiyle gündeme geldi. Dünyaca ünlü oyuncu, katıldığı röportajda 14 yaşındaki oğlunun Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'e büyük ilgi duyduğunu söyledi.

ARDA GÜLER KILIĞINA GİRDİ

Oğlunun futbola olan tutkusundan söz eden Norton, genç futbolcuya duyduğu hayranlığın oldukça ileri boyutta olduğunu anlattı. Ünlü oyuncu, oğlunun Cadılar Bayramı'nda Arda Güler gibi giyindiğini belirterek, "Oğlum Cadılar Bayramı'nda Arda Güler olmuştu" ifadelerini kullandı.

Norton, oğlunun hayranlığından bahsederken kendisinin de milli futbolcuya büyük sempati duyduğunu dile getirdi.

İMZALI FORMA JESTİ

Edward Norton'ın açıklamalarının ardından milli futbolcu Arda Güler'den de karşılık geldi. Ünlü oyuncuya Türkiye A Milli Takımı forması hediye edilirken, genç yıldız da Norton ve oğlunu unutmadı.

Arda Güler, ikiliye kendi imzasını taşıyan Real Madrid forması gönderdi. Milli futbolcu ayrıca Edward Norton ve oğlunu maç izlemeye davet etti.

Hollywood ile futbol dünyasını bir araya getiren bu anlamlı jest, Arda Güler'in uluslararası alandaki hayran kitlesini bir kez daha gündeme taşıdı.