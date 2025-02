ABD'li ünlü oyuncu Gene Hackman (95) ve eşi piyanist Betsy Arakawa (63), New Mexico'nun Santa Fe bölgesindeki evlerinde ölü bulundu. Santa Fe İlçe Şerifi Adan Mendoza, çiftin ve köpeklerinin hayatını kaybettiğini doğruladı.

Yerel medyaya yansıyan bilgilere göre, ölümlerle ilgili detaylar paylaşılmadı ancak cinayet şüphesi olmadığı ifade edildi.

Hackman, "The French Connection", "Bonnie and Clyde" ve "The Royal Tenenbaums" gibi unutulmaz filmlerle tanınıyor.