Theo James ve Aaron Taylor-Johnson’ın başrolünde oynadığı ‘Fuze’ filminin İstanbul sahnelerinde kullanılan sarı filtreye sosyal medyada tepki yağdı. Filmde kentin soluk ve çöl benzeri bir ortamda gösterildiğini savunan sosyal medya kullanıcıları, filmde İstanbul’un estetik görünümüyle bilinçli şekilde oynandığını savundu. 'SANKİ İSTANBUL ÇÖLDE' Theo James ve Aaron Taylor-Johnson, başrollerini paylaştıkları “Fuze” filminin Türkiye prömiyeri için 45. İstanbul Film Festivali kapsamında İstanbul’a gelirken, Eminönü, Sirkeci, Yeni Cami ve Mısır Çarşısı gibi İstanbul’un ikonik mekanlarında geçen sahnelerde sarı filtre kullanılması dikkat çekti. Filmin fragmanının yayınlanmasıyla sosyal medya adeta ayağa kalktı. Türkiye’nin olumsuz şekilde gösterildiği iddia edilirken, İstanbul’un çöl benzeri ortamda gösterilmesine “İstanbul sanki çölün ortasında” yorumları yapıldı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.