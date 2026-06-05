“Top Gun: Maverick” filminde de rol alan ünlü Hollywood oyuncusu James Handy, 81 yaşında bıçaklanarak öldürüldü.

‘GÜNAHKAR ADAMI ÖLDÜRDÜM’

Polisin verdiği bilgilere göre olay, bir 911 ihbarıyla ortaya çıktı. İhbarı yapan kişinin telefonda “Ben insanoğluyum, günahkâr adamı öldürdüm” dediği aktarıldı. Bu çağrı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, Handy’yi evinin ön bahçesinde göğsünden bıçaklanmış halde buldu.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Handy, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KIZ ARKADAŞININ OĞLU GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında, Handy’nin kız arkadaşının oğlu olan 44 yaşındaki Michael Gledhill gözaltına alındı. Gledhill’in, olay sırasında evde bulunduğu ve daha sonra polisi arayarak kendisinin ihbarda bulunan kişi olduğunu söylediği belirtildi.

Şüpheli hakkında cinayet suçlamasıyla işlem yapılırken, mahkeme tarafından 2 milyon dolar kefalet belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.