Hollywood'un altın çağının önemli oyuncularından Eva Marie Saint, 102 yaşında hayata gözlerini yumdu. Uzun yıllar sinema ve televizyon dünyasında başarılı bir kariyere imza atan Saint, Los Angeles'taki evinde yaşamını yitirdi.

Oyuncunun ölüm haberini halkla ilişkiler sorumlusu Jeff Sanderson duyurdu. Saint, kariyeri boyunca Oscar başta olmak üzere pek çok ödülün sahibi olurken, sinema tarihine geçen yapımlardaki rolleriyle hafızalarda yer edindi.

OSCAR'I “RIHTIMLAR ÜSTÜNDE” İLE KAZANDI

Euronews'in haberine göre; Hollywood'un yaşayan en yaşlı Oscar sahibi oyuncusu olarak biliniyordu. 1924 yılında New Jersey'de dünyaya gelen Eva Marie Saint, oyunculuk kariyerine 1940'lı yılların sonunda televizyon projeleriyle başladı.

İlk sinema filmi olan 1954 yapımı “Rıhtımlar Üstünde”de Marlon Brando ile başrolü paylaşan Saint, Edie Doyle karakterindeki performansıyla büyük beğeni topladı. Usta oyuncu bu rolle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar'ını kazandı.

HITCHCOCK'UN FİLMİNDE DE ROL ALDI

Eva Marie Saint, kariyerinin en önemli yapımlarından birinde de Alfred Hitchcock ile çalıştı. 1959 yapımı “Gizli Teşkilat” filminde Cary Grant ile başrolü paylaşan oyuncu, Hitchcock'un sinema tarihine geçen filmleri arasında yer alan yapımla kariyerini daha da güçlendirdi.

Hollywood Bulvarı'nda hem sinema hem de televizyon alanında iki ayrı yıldızı bulunan Saint, Hollywood'un altın çağından günümüze ulaşan en önemli oyunculardan biri olarak kabul ediliyordu.

65 YILLIK EVLİLİĞİNİN ARDINDAN TEK BAŞINA KALMIŞTI

Eva Marie Saint, yönetmen Jeffrey Hayden ile 65 yıl evli kaldı. Ünlü oyuncu, 2016 yılında hayatını kaybeden eşini kaybettikten sonra yaşamını sürdürdü.

Saint'in 102 yaşındaki vefatıyla Hollywood'un altın çağının önemli isimlerinden biri daha hayata veda etmiş oldu.