Christopher Nolan’ın yeni filmi Odyssey, Sicilya açıklarındaki küçük Favignana Adası’na dünya çapında ilgi çekti. Yerel yönetim ise artan turist sayısının adayı aşırı turizmin pençesine düşürmesinden endişeli.

Akdeniz’de yılın büyük bölümünü sakin geçiren küçük bir ada, dünyaca ünlü bir filmin ardından turizm baskısıyla karşı karşıya. Sicilya’nın batı kıyısındaki Aegadian Adaları’nın en büyüğü olan Favignana’nın yaklaşık 3 bin kalıcı sakini bulunuyor, ancak yaz aylarında adaya gelen ziyaretçi sayısı 40-50 bine kadar çıkabiliyor.

Şimdi ise adanın, Christopher Nolan’ın merakla beklenen Odyssey filmi sayesinde önümüzdeki yıllarda çok daha fazla turist çekmesi bekleniyor.

Nolan’ın filmi adayı dünya sahnesine taşıdı

Homeros’un ünlü destanı Odysseiadan uyarlanan film, Truva Savaşı’nın ardından Odysseus’un memleketi İthaka’ya dönüşünü konu alıyor.

Filmin önemli çekim mekanlarından biri olan Favignana’da, adanın tepesinde yer alan tarihi Castello di Santa Caterina da Odysseus’un sarayını temsil etti.

Filmin dünya çapında geniş bir izleyici kitlesine ulaşmasıyla birlikte Favignana’nın, önümüzdeki dönemde bir çok turist gibi Türk turistlerin de yeni gözde rotalarından biri haline gelmesi bekleniyor.

Christopher Nolan’ın merakla beklenen Odyssey filminin çekim mekanlarından biri olan ada, tarihi yapıları, Akdeniz manzaraları ve sakin atmosferiyle şimdiden uluslararası turistlerin ilgisini çekmeye başladı. Filmin vizyona girmesiyle birlikte Favignana’nın Türkiye’den de daha fazla ziyaretçi çekerek Sicilya’nın popüler tatil noktaları arasına girmesi bekleniyor.

Yerel yetkililer, bu ilgiyi yalnızca geçici bir turizm dalgası olarak görmek yerine adanın turizm potansiyelini uzun vadede değerlendirmeyi planlıyor.

Bu kapsamda, çekimler sırasında film ekibinin karargâhı olarak kullanılan eski Florio ton balığı işleme tesisinde kalıcı bir Odyssey sergisi oluşturulması planlanıyor. Sergide filmin yapım sürecine ilişkin bilgiler ile çekimlerde kullanılan bazı kostüm ve ekipmanların ziyaretçilere gösterilmesi hedefleniyor.

Yerel yönetim, filmin Favignana üzerinde, Sicilya'nın başka bölgelerinde büyük ilgi gören Müfettiş Montalbano dizisinin yarattığı etkiye benzer bir turizm etkisi oluşturmasını umuyor.

Lüks yatırımlar da hız kazanıyor

Artan ilgi yalnızca turistleri değil, yabancı yatırımcıları da adaya çekmeye başladı. Favignana’da yeni lüks konaklama tesislerinin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Bunlar arasında eski Valtur tatil köyünün beş yıldızlı bir tesise dönüştürülmesi de bulunuyor. Tarihi Palazzotto Florio’nun ise Haziran 2027’de lüks bir turistik tesis olarak hizmete açılması öngörülüyor.

Yeni yatırımların adaya istihdam ve ekonomik gelir sağlaması beklenirken, yerel halk turizmin kontrolsüz büyümesinden çekiniyor.

Asıl korku: Aşırı turizm

Favignana’nın yaklaşık 3 bin kişilik kalıcı nüfusuna karşın yaz aylarında ziyaretçi sayısının 40-50 bine ulaşabilmesi, adanın altyapısı üzerindeki baskıyı şimdiden artırıyor.

Yerel yönetim, Favignana’nın Venedik, Floransa ve Dolomitler gibi aşırı turizmle mücadele eden İtalya’nın diğer popüler destinasyonlarının yaşadığı sorunları tekrarlamasını istemiyor.

Bu nedenle adaya gelen ziyaretçilerin ve teknelerin kontrol altına alınması için çeşitli önlemler gündemde. Belediye, teknelerin kıyıya gelişigüzel demirlemesini önlemek amacıyla ada çevresine 200 demirleme şamandırası yerleştirdi. Araçların adaya girişinin sınırlandırılması da değerlendirilen seçenekler arasında.

Yetkililerin bir diğer hedefi ise turist sayısını yalnızca artırmak değil, ziyaretçilerin adada daha uzun süre kalmasını sağlamak. Ortalama beş-altı gün olan konaklama süresinin 10-15 güne çıkarılması hedefleniyor.

Böylece Favignana, günübirlik ziyaretçi akını yerine adada daha uzun süre kalan ve yerel ekonomiye daha fazla katkı sağlayan turistleri çekmeyi amaçlıyor.

Odyssey filminin dünya çapında yaratacağı ilginin boyutu henüz bilinmiyor. Önümüzdeki yıllarda Favignana’nın karşı karşıya kalacağı en büyük sınav ise, bir anda kazandığı küresel şöhreti adanın doğal ve sosyal dengelerini bozmadan yönetmek olacak.