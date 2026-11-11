ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), bazı araçlarda elektrikli direksiyon desteğinin beklenmedik şekilde devre dışı kalabileceğini bildirdi. Sürücülerin direksiyonu çevirmesini zorlaştırabilen bu durumun, özellikle manevralar sırasında kaza riskini artırabileceği belirtildi.

ÜÇ FARKLI MODEL GERİ ÇAĞIRMA KAPSAMINDA

Geri çağırma kararı, Honda Pilot ile şirketin lüks otomobil markası Acura'nın TLX ve MDX modellerini kapsıyor. Etkilenen araçlar arasında 2021-2025 model Acura TLX, 2022-2024 model Acura MDX ve 2023-2025 model Honda Pilot bulunuyor.

En fazla etkilenen araç grubunu ise 240 bin 830 adetle 2025 model Honda Pilot oluşturuyor. Geri çağırma, söz konusu model yıllarındaki bütün araçların mutlaka arızalı olduğu anlamına gelmiyor.

Sorunun kaynağı, elektrik destekli direksiyon sistemini yöneten yazılım olarak gösteriliyor. Belirli koşullarda sistemin koruma moduna geçmesi, direksiyonu çevirmeyi kolaylaştıran desteğin kesilmesine neden olabiliyor.

DİREKSİYON DESTEĞİ ANİDEN KAYBOLABİLİR

Arızanın ortaya çıkması halinde direksiyon tamamen kilitlenmiyor. Ancak sürücünün direksiyonu çevirmek için normalden çok daha fazla kuvvet uygulaması gerekebiliyor. Özellikle park etme ve düşük hızda manevra yapma sırasında bu durum daha belirgin hale gelebiliyor.

Honda, sorunu gidermek amacıyla etkilenen araçların direksiyon kontrol ünitesindeki yazılımı güncelleyecek. Yetkili servislerde gerçekleştirilecek işlemler araç sahiplerinden ücret alınmadan yapılacak.

ABD'deki araç sahiplerine 14 Aralık 2026'dan itibaren bilgilendirme mektuplarının gönderilmesi bekleniyor. Sürücüler, araçlarının geri çağırma kapsamında bulunup bulunmadığını NHTSA'nın internet sitesinden şasi numarasıyla sorgulayabilecek.

Geri çağırma kararı ABD pazarı için açıklandı. Aynı modellerin Türkiye'de de satılması, Türkiye'deki araçların otomatik olarak geri çağırma kapsamında olduğu anlamına gelmiyor. Türkiye'de etkilenen araç sayısına ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.