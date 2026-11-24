Japon otomotiv üreticisi Honda, sürücü ve yolcu tarafındaki hava yastıklarında bulunan teknik bir arıza sebebiyle ABD'de kapsamlı bir geri çağırma süreci başlattı.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından paylaşılan bilgilere göre karar, 810 bin 592 adet aracı etkiliyor.

ETKİLENEN MODELLER VE ÜRETİM YILLARI

NHTSA'nın yayımladığı resmi bildirime göre geri çağırma programı belirli model yıllarını kapsıyor. Listede 2012 ve 2013 model Honda Civic ile Honda CR-V yer alırken; 2013 model Honda Accord, Acura ILX ve Acura RDX modelleri de inceleme kapsamına dahil edildi.

ARIZANIN NEDENİ VE GÜVENLİK RİSKİ

Sorunun, ön hava yastığı sistemlerinde kullanılan Takata marka şişiricilerden kaynaklandığı belirtildi.

Kurumun teknik değerlendirmesine göre, şişiricilerin uzun süre yüksek nem ve ani sıcaklık değişimlerine maruz kalması, içerideki itici maddenin kimyasal yapısını bozuyor.

Bu bozulma, hava yastığının açılması sırasında şişiricinin aşırı basınçla parçalanmasına ve kabin içine keskin metal parçacıklarının fırlamasına yol açarak araç içindekiler için ciddi yaralanma veya ölüm riski oluşturuyor.

ÜCRETSİZ DEĞİŞİM VE BİLGİLENDİRME TAKVİMİ

Yetkili Honda bayileri, geri çağırma listesindeki araçların ön hava yastığı şişiricilerini herhangi bir ücret talep etmeden yenileyecek.

Araç sahiplerini mevcut risk hakkında bilgilendirmek amacıyla ilk resmi bildirim mektuplarının 18 Aralık tarihinde postalanması planlanıyor. AP'nin aktardığı bilgilere göre, kalıcı onarım parçalarının tedariki tamamlandığında kullanıcılara ikinci bir bilgilendirme daha yapılacak.

TAKATA KRİZİNİN GEÇMİŞİ VE BİLGİ KANALLARI

Takata marka hava yastığı şişiricilerindeki benzer yapısal kusurlar, geçmiş yıllarda da küresel çapta on milyonlarca aracın servislere çağrılmasına neden olmuştu. Araçlarının bu son geri çağırma kapsamında olup olmadığını öğrenmek isteyen sürücüler, Honda müşteri hizmetleri veya NHTSA'nın araç güvenliği iletişim hatları üzerinden sorgulama yapabilecek.