Her iki üretici de şu ana kadar söz konusu araçlarla bağlantılı herhangi bir kaza, yaralanma veya patlama vakası bildirilmediğini açıklarken, kampanya kapsamında risk taşıyan tüm hava yastığı şişiricilerinin ücretsiz olarak yenileriyle değiştirileceğini duyurdu.

ABD otomotiv tarihinin en büyük geri çağırma süreçlerinden birinin merkezinde yer alan Takata hava yastığı krizinde, 2009 yılından bu yana ABD genelinde en az 28 kişi hayatını kaybederken 400’den fazla kişi yaralanmıştı.

Ölümlü kazaların tamamında nem emici kurutucu madde içermeyen eski tip şişiricilerin rol oynadığı ve hayatını kaybedenlerin en az 20’sinin Honda araçlarında bulunduğu belirtiliyor.

Yeni geri çağırma listesindeki araçlarda ise önceki dalgalardan farklı olarak nem emici malzeme barındıran şişiriciler yer alıyor. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), bağımsız test kuruluşlarının gerçekleştirdiği analizler ve bozulma simülasyonları sonucunda her iki markanın da bazı araçlarında erken aşamada deformasyon riski saptadığını, bu nedenle olası tehlikelerin önüne geçmek adına önleyici bir geri çağırma süreci başlattığını bildirdi.

Kurum ayrıca diğer otomobil üreticilerinin de benzer test ve analiz çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

TOYOTA 790 BİN ARACI GERİ ÇAĞIRIYOR

Geri çağırma operasyonunun Toyota ayağı, 314 bini ABD pazarında olmak üzere dünya çapında yaklaşık 790 bin aracı kapsıyor.

Şirketin servislere davet ettiği modeller arasında 2003-2008 model Toyota Corolla, 2005-2006 model Toyota Tundra, 2005-2007 model Toyota Sequoia ve 2016-2017 model Toyota 4Runner'ın yanı sıra lüks segmentteki 2002-2010 model Lexus SC430, 2011 model Lexus IS250 ve 2017 model Lexus GX460 yer alıyor.

HONDA İSE 810 BİN ARACI GERİ ÇAĞIRDI

Operasyonun en geniş ayağını oluşturan Honda ise yalnızca ABD’de 810 bin 592 eski model otomobil ve SUV’yi geri çağırıyor. Honda’nın listesinde ise 2013 model Honda Accord, 2012-2013 model Honda Civic, 2012-2013 model Honda CR-V ile lüks markası Acura’nın 2013 model ILX ve RDX modelleri bulunuyor.