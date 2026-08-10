Hong Kong Gözlemevi tarafından yapılan resmi açıklamada, kentin bazı noktalarında sıcaklığın 37 derece bandını aşabileceği öngörüsüne yer verilirken, aşırı sıcakların 13 Ağustos’a kadar etkisini sürdüreceği vurgulandı. Yetkililer, böylesine ekstrem bir hava olayının kent genelinde ciddi sağlık riskleri oluşturabileceğine dikkat çekerek bölge halkını olası bir sıcak çarpmasına karşı uyardı.

Gözlemciler, küresel iklim krizinin etkilerinin Doğu Asya metropollerinde giderek daha somut ve yıpratıcı bir şekilde hissedildiğine dikkat çekerken; yaşlılar, kronik hastalar ve açık alanda çalışanlar için gölgede kalma ve sıvı tüketimini artırma çağrısı yapıldı.