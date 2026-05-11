T.C. HOPA

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No: 2017/556-Ceza Dava Dosyası

06.05.2026

İ L A N

SANIK: KARINE GRIGORYAN, Rafi ve Seda kızı,

25/04/1965 ERMENİSTAN doğumlu,

Kotaiki Marz Gyux Koiauk / ERMENİSTAN

Sanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 02/10/2025 tarihli ilamında sanık hakkında özetle;

Sanık KARINE GRIGORYANhakkında 5237 sayılı TCK'nın 204/1 maddesinde düzenlenen "resmi belgede sahtecilik" suçundan cezalandırılması talebi ile kamu davası açılmış ise de; kamu davasının dava zamanaşımı sebebiyle TCK'nın 66/1-e ve 5271 sayılı CMK'nın 223/8 maddeleri gereğince DÜŞMESİNE,

Suça konu adli emanetin 2016/283 sırasında kayıtlı emanetin dosyasında delil olarak saklanmasına, Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde istinaf yoluna başvurulabileceği, aksi haldehükmün gıyabında kesinleşeceği ilan olunur.

