HOPA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Dosya No: 2020/1143-Ceza Dava Dosyası
08.05.2026
Konu :İ L A N
SANIK: UMIAN ANTADZE, Bayram Alı ve Merıyem kızı,
02/04/1947 GÜRCİSTAN doğumlu,
61001020067 Kimlik Nolu Gürcistan Vatandaşı
Sanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Mahkememizin 09/03/2021 tarihli ilamında sanık hakkında özetle;
Sanık UMIAN ANTADZE'nin 5607 Sayılı Kanun'un 3/18 maddesi delaletiyle üzerine atılı 3/10 ve 3/1 maddeleri kapsamındaki kaçak eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokma suçunu işlediği anlaşılmakla 6.000,00 Tl Adli Para Cezasıve 20,00 Tl Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz yoluna başvurulabileceği, aksi haldehükmün gıyabında kesinleşeceği ilan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02479274