HOPA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

HOPA

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2025/53 Esas

Davacı TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından mahkememizde açılan Kamulaştırma davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Arslan ve Ayşe oğlu 18/03/1988 Borçka doğumlu DAVALI HAMİT MAKAR'ın uyap sisteminde kayıtlı mernis adresine ulaşılamadığı,

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 31maddeleri gereğince davalı kişinin, İlan edilenHopa Asliye Hukuk Mahkemesinin 2025/53 Esas sayılı dosyası ile Kamulaştırmaya yönelik Dava dilekçesi, Tensip Zaptı vebilirkişi raporlarının tebliğinin işbu ilanen tebligatın son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur.

