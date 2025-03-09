Adana'da yaşayan Chihuahua cinsi 9 yaşındaki 'Mini', aşırı horlama ve nefes tıkanıklığı nedeniyle sahibini uykusuz gecelerle baş başa bırakıyordu. Veteriner hekimler tarafından yapılan tetkikler sonucunda, Mini’de yumuşak damak sarkması tespit edildi. Geçirdiği başarılı bir ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Mini, artık sessiz ve rahat bir şekilde nefes alabiliyor.

Veteriner Kliniğinde Başarılı Operasyon

Beden eğitimi öğretmeni Selin Kılıçarslan, köpeğinin horlamasının aşırı derecede arttığını ve nefes tıkanıklıkları yaşadığını fark edince Mini’yi bir veteriner kliniğine götürdü. Yapılan muayene ve tetkiklerde yumuşak damak sarkması teşhisi konuldu. Mini, Veteriner Hekim Mete Betin tarafından başarılı bir operasyonla tedavi edildi.

Veteriner Betin, operasyonun önemine dikkat çekerek şu açıklamada bulundu:

"Hastamız olan köpeğin gece horlaması nedeniyle sahibini uyutmaması ve nefes tıkanmaları sebebiyle uyku apnesine ilerleme riski taşıması en büyük endişelerimizden biriydi. Operasyonla bu riski ortadan kaldırarak, solunum yetmezliği ve olası kalp krizini önlemeyi amaçladık. Özellikle küçük ırk ve basık burunlu köpeklerde sık görülen bu rahatsızlığı, derin preanestezi ve ağır blokaj tekniği kullanarak sıfır riskle başarılı bir şekilde tedavi ettik. Dünyada bu tür operasyonlardan sonra hayvanların anesteziden uyanamaması yaygın bir durumken, bizim gerçekleştirdiğimiz operasyonlarda böyle bir vaka yaşanmadı.”

"Horlamalar Tamamen Bitti"

Mini'nin sahibi Selin Kılıçarslan, ameliyat öncesi büyük bir endişe yaşadığını ancak başarılı sonuçtan dolayı mutlu olduğunu belirtti:

"Bu sorun artık sadece Mini’yi değil, beni de uyutmuyordu. Gün içinde de sık sık hırlıyor ve nefes almakta zorlanıyordu. İnsanlar onun horlamasını duyunca korkuyor, ‘Beni ısırır mı?’ endişesi yaşıyordu. Ameliyat öncesi büyük bir çekincem vardı çünkü birçok köpek operasyon sırasında ya da anesteziden sonra hayatını kaybedebiliyor. Ancak operasyon çok başarılı geçti ve Mini artık tamamen sağlığına kavuştu. Horlaması tamamen bitti. Onun sağlıklı olması benim için en büyük mutluluk.”

Başarılı ameliyatın ardından Mini’nin artık sessiz ve sağlıklı bir şekilde uyuyabildiği, nefes alma problemlerinin tamamen çözüldüğü belirtildi.