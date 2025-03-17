İngiltere'de yaşayan Ellie Keating, iki yaşındaki oğlu Mason'ın lösemi nedeniyle hayatını kaybetmesinden sonra tüm aileleri uyardı. Mason'un belirtileri ise basit sanılan ama oldukça belirtiler arasında.

BASİT BELİRTİLER LÖSEMİ ÇIKTI

2 yaşındaki Mason, Aralık 2019'da kreşte yakalandığı öksürük ve yüksek ateş sonrası nefes almakta zorlanarak horlamaya başladı. Annesi, şikayetleri devam edince Ocak-Mart 2020 arasında dört kez doktora başvurdu ancak viral enfeksiyon teşhisi konuldu. Durumu ağırlaşan küçük çocuk, kusma ve yürüme güçlüğü yaşayınca hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde T hücreli akut lenfoblastik lösemi teşhisi konuldu.

YOĞUN KEMOTERAPİDEN DOLAYI HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun kemoterapiye rağmen durumu kötüleşen Mason, yaşamını yitirdi. Oğlunun semptomlarının başta hafife alındığını belirten Keating, "Ebeveynlere mesajım şu; İçgüdülerinize güvenin ve belirtileri görmezden gelmeyin. Erken teşhis hayat kurtarabilir" dedi.