Hormonlu notların yol açtığı başarılı adayların mağduriyetini Eğitim Uzmanı İlhan Sevin, SÖZCÜ’ye şöyle anlattı: “Yazılı ve sözlü sınavlarını düzgün yapan okullardaki öğrencilerin OBP puanları hak ettikleri kadar geliyor. Bazı özel okullar ve devlet okulları öğrencilerine hak etmediği hormonlu notlar dağıtıyor. Bu, ciddi bir suistimaldir. Eğitimde fırsat eşitliği yok ediliyor. Okulların, eşitlikçi ve ortak not verilmesiyle ilgili bir standart yok.”

BAŞARILI ADAY MAĞDUR

“Diploma notu şişirilen öğrenciler, YKS sıralamalarında başarılı öğrencileri 20-30 bin kişi geriye atıyor. Fen liseleri ve köklü Anadolu liselerindeki öğrencilerin, dersleri zaten çok ağır ve yüksek not zor alıyorlar. Anadolu, özel ve imam hatip liselerinden saçılan hormonlu diploma notlu mezunlar, başarılı çocuklarından avantajlı hale geliyor. Bu mağdurlar içinde öğrencilerim de var. 2.2 milyon adayın girdiği YKS’ de ilk 20 bin ile 30 bin arası sıralamadaki öğrencilerim, OBP puanı eklenen YKS Sayısal Yerleştirme Sıralaması nedeniyle bir anda 55 bininci sıralara geriledi. Tıp tercihi için ilk 50 bine girme şartı var. Gösterdikleri başarıya göre rahatlıkla girebilecekleri tıp fakültelerini, OBP eklenince tercih dahi edemiyorlar. Mühendislikte ilk 300 bin sınırı var. OBP puanı eklenince ilk 300 bin dışına çıktıkları için onlar da tercih yapamıyor. Sıralama şartı olan tıp, mühendislik, mimarlık, hukuk, eczacılık, diş hekimliği ve öğretmenliği tercih etmek isteyen adaylar, YKS yapılmadan mağdur oldu. YKS’de başarılı adaylar, şişirilmiş OBP’ler yüzünden bu yıl tercih yapmayıp, mezuna bıraktı. OBP mağduru öğrenci sayısı 100 bine çıkıyor.”

SÖZCÜ yazmıştı. (19 HAZİRAN 2026)

6 bin 475. sıradan 20 bin 524. sıraya düştü

Sözel puan türünde OBP eklenmeden önce sınavdaki başarısıyla Türkiye 6 bin 475.’si olup ilk 10 bine girdi. Bu sıralamayla Boğaziçi ve ODTÜ’de sözel puan türüyle girilen birçok bölümü ve nitelikli üniversitelerde hukuk fakültelerini rahatlıkla kazanabilirdi. Diploma notu 75.8 olan adayın YKS yerleştirmede OBP notu eklenince sıralaması 14 bin 49 kişi birden geriye düşerek 20 bin 524’e kadar düştü.

Tıp kazanmak için daha ne yapsın?

Sayısal puan türünde 40 matematik sorusundan 36’sını, 14 fizik sorusundan 13’ünü, 13 kimya sorusundan 12’sini ve 13 biyoloji sorusundan 13’ünü doğru çözdü. Türkiye 15 bin 91.’si oldu. Diploma notu 64.9 olduğu için OBP eklenince başarı sırası bir anda 28 bin 419’a kadar geriledi. Tıp fakültelerine bu yıl 18 bin 584 öğrenci alınacak. OBP puanının eklenmesiyle nitelikli bir tıp fakültesine girme şansı çok düştü. Çaresiz mezuna kalacak.

SORU-CEVAP

OBP puanları nasıl hesaplanıyor?

- Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP), lisede 4 yıllık eğitim sonunda Yılsonu Başarı Puanı (YBP) ortalamasıyla hesaplanır. Diploma notu 5’le çarpılı OBP hesaplanır. OBP puanı, YKS’ye eklenip 0.12 katsayısıyla çarpılır.

Yerleştirmeye etkisi ne?

- Sınav puanına en düşük OBP etkisi 30 puan en yüksek OBP etkisi 60 puan yansır. YKS yerleştirmesinde, 1 puanla on binlerce adayın önüne geçildiği için hormonlu OBP notları sınav başarısını gölgeliyor.

Mağduriyetleri nasıl önlenir?

- 2012’den bu yana YKS yerleştirmelerini OBP yüzde 10 ile yüzde 12 arasında etkiliyor. 1982-2012 arasındaki gibi, bir okuldan aynı dönemde sınava girenlerin, TYT puan ortalamasına göre ağırlıklı OBP puanı oluşturulursa haksızlık biter. Maarif modelinde, il geneli ortak sınav notlarına göre OBP oluşturulması da haksızlığı engeller.”

YKS tercihlerinde 10 Ağustos son gün

2026 yılı için ayrılan 805 bin 747 kontenjan için adayların 24 tercih yapma hakkı var.