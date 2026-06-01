Artvin'in Yusufeli ilçesinde yasa dışı bahis amacıyla horoz dövüşü organize edildiği tespit edildi. Belirlenen adrese yapılan baskında mekanda arama gerçekleştirildi.
Aramalar sonucunda alanda; 42 horoz, 18 demir kafes, 31 taşıma kafesi, 1 dövüş ringi, 1 horoz tartı aparatı, 2 yivsiz av tüfeği ve 1 bahis defteri bulundu. Ayrıca bahisten elde edildiği değerlendirilen 39 bin 70 liraya da ekipler tarafından el konuldu. Operasyon sırasında mekanda bulunan 42 horoz, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline teslim edildi.
Olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma kapsamında, bahis oynadığı ve horoz dövüştürdüğü belirlenen 39 kişiye toplam 508 bin 248 lira idari para cezası uygulandı. İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine yönelik denetimlerin süreceğini bildirdi.