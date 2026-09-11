Kilis'te önemli üretim merkezlerinden biri olan üzüm bağlarında yeni sezon hareketliliği başladı. Sofralık ve kurutmalık olarak değerlendirilen üzümlerin hasadı, sabahın erken saatlerinde başlarken öğle saatlerinde tamamlanıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre kent genelinde yaklaşık 113 bin dekar alanda üzüm üretimi gerçekleştiriliyor. Üreticiler, bağlarda yetiştirdikleri ürünü hem yaş hem de kurutularak satışa sunuyor.

Merkeze bağlı Kocabeyli köyünde üretim yapan Mehmet Çelebi, 57 dönümlük arazisinde bu sezon yaklaşık 150 ton yaş ve 50 ton kuru üzüm elde etmeyi beklediklerini söyledi.

Çelebi, hasadın başladığını belirterek bu yılki rekolteden memnun olduklarını ifade etti. İklim şartları ve yağışların üretime olumlu yansıdığını belirten Çelebi, çiftçilerin tüm zorluklara rağmen üretimi sürdürdüğünü kaydetti.

KURUTULAN ÜZÜMLER TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINA GÖNDERİLİYOR

Üreticiler tarafından kurutulan üzümler, başta çevre iller olmak üzere Türkiye'nin farklı bölgelerine gönderiliyor. Yeni sezonla birlikte bağlarda başlayan yoğun çalışma, üreticiler için de hareketli bir dönemin kapısını araladı.