Türkiye'nin bilimsel araştırma kampının bulunduğu Horseshoe Adası'nda yer alan 4 göl, Antarktika Antlaşmalar Sistemi çerçevesinde özel koruma alanı (Antarctic Specially Protected Area, ASPA) ilan edildi.



9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Lider Yardımcısı Dr. Atilla Yılmaz, yaptığı açıklamada, Horseshoe Adası üzerinde bulunan 4 gölün, birkaç yıldır yürütülen çalışmaların ardından "Antarktika Özel Koruma Alanı" ilan edildiği söyledi.

Bu gelişmenin önemine işaret eden Yılmaz, "Burada tamamen bilimsel özgürlük geçerli ancak bilimsel çalışmalar dahi yapılırken dikkatli olmamız gerekiyor. Bu bölge için işbirliği içerisinde bir yönetim planı hazırlandı.Bütün araştırmacıların ve bilimsel projelerin bu yönetim planı dahilinde hareket etmesi gerekiyor." diye konuştu.

İzleme çalışmaları kapsamında göllerden su ve sediment numuneleri topladıklarını kaydeden Yılmaz, göllerdeki fizikokimyasal parametreleri ölçtüklerini ve her yıl bu parametrelerde bir değişimin olup olmadığını anlamaya çalıştıklarını, sonuçların bu bölgenin daha iyi korunmasına hizmet edeceğini anlattı.