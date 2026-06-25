Hortlak Kızın Hikayesi Istanbul yolculuguna DasDas’ta başlıyor. Türkiye-İngiltere ortak yapımı olan tek perdelik oyunun yönetmenliğini Işık Kaya yapıyor. Türkiye ve İngiltere’de çalışmalarını sürdüren yönetmen Kaya, odağının göç, toplumsal cinsiyet ve iktidar ilişkileri olduğunu belirtiyor. Derem Çıray’ın kaleminden çıkan kara mizah niteliğindeki eser Anadolu’nun kadın hafızasından beslenen karanlık, komik ve politik bir performans… Iraz Akçam’ın Cazu karakterini canlandırdığı oyunun ön gösterimi 19 Haziran’da Collective Theatre Londra’da yapıldı. Oyun, bugün ve yarın da İstanbul DasDas’da izleyicileri ile buluşacak.

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