KIYAMET YAŞANDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı kodlu sağanak yağış uyarısında bulunduğu Antalya’da önceki gece felaket yaşandı. Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki bir inşaat alanında hortum oluştu. Hortum, inşaat işçilerinin kaldığı iki konteyneri parçaladı. Konteynerlerde bulunan 5 işçi savruldu. Ekipler şantiye alanında cansız bedenlere ulaştı.

‘DERBİ İZLİYORLARDI’

İşçilerden 2’sinin olay yerinde, 2’sinin ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hayatını kaybedenlerden 3’ünün Suriye uyruklu, birinin de Türk vatandaşı olduğunu kaydedilirken, Galatasaray ve Fenerbahçe derbisini izlerken hortuma yakalandıkları belirtildi.

İKLİM ALARM VERİYOR

İklim krizinin etkisiyle şiddetlenen aşırı hava olayları Türkiye’de artıyor. İstanbul’da hayatı felç eden sel felaketinin ardından Antalya’da meydana gelen hortum, iklim krizine karşı alınmayan önlemleri ve afetlere hazırlıksızlığı bir kez daha gündeme taşıdı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, hortumla ilgili, “Çok enteresan bir doğa olayı ile karşı karşıyayız” dedi.