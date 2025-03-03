Hava yolu ile yolculuk yapanlar, uçağa her defasında host ve hosteslerin sıcak gülümsemeleri eşliğinde giriş yapmıştır. Görevliler; içten bir tavırla yolcuları karşılar ve "iyi yolculuklar" dilekleriyle koridora doğru uğurlar... Ancak bu içten karşılamanın tek sebebi "nezaket" değil...

Uçak yolculuklarında hosteslerin yolcuları sıcak bir gülümsemeyle karşılaması nezaketten çok daha önemli bir amaca hizmet ediyor. Uçuş görevlileri; yolcuların aşırı alkollü, hasta ya da uçuş için uygun olup olmadığını tespit etmek için dikkatli bir değerlendirme yapıyor.

Hava yolu çalışanları; sarhoş ya da sağlık sorunu olan yolcuların uçakta bulunmasının güvenlik riski oluşturabileceğini belirtiyor. Aşırı alkollü yolcular; uçuş sırasında taşkınlık çıkarabilir, tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilir veya uçağın acil iniş yapmasına sebep olabilir.

Bu nedenle hosteler, uçağa binen yolcuları gizlice değerlendirerek, uçuş sırasında sorun yaratabilecek kişileri belirlemeye çalışıyor.

Düşük maliyetli hava yolu firması Wizz Air'in kabin memurlarından Iona Iachim, TikTok'ta yaptığı paylaşımda bu uygulamanın detaylarını anlattı. Iona, "Sizi kapıda yalnızca nezaketten karşılamıyoruz. Uçuş için çok hasta veya sarhoş olup olmadığınızı anlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

ACİL DURUMLARDA YARDIMCI OLABİLECEK YOLCULAR BELİRLENİYOR

Bir diğer Wizz Air hostesi Rania da aynı konuyu ele alarak, "Hostesler sizi yalnızca kibar olmak için selamlamıyor. Aslında çok alkollü ya da sağlıksız olup olmadığınızı kontrol ediyorlar" açıklamasını yaptı.

Öte yandan hosteslerin bu değerlendirmesi sadece sorun yaratabilecek yolcuları belirlemekle sınırlı değil. Aynı zamanda acil bir tahliye durumunda yardımcı olabilecek, "fiziksel olarak yeterli" yolcuları da tespit etmeye çalışıyorlar.