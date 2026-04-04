NBA’de Houston Rockets, sahasında Utah Jazz'ı 140-106 yenerek üst üste beşinci galibiyetini aldı.

Form grafiğini giderek yükselten Rockets’ta milli basketbolcumuz Alperen Şengün 19 sayı, 5 asist, 4 ribauntla galibiyette önemli pay sahibi oldu. Rockest’ta ayrıca Kevin Durant 25 sayı, 6 asist, 5 ribaunt, Amen Thompson ise 21 sayı, 8 ribaunt galibiyete katkıda bulundu. Konuk takımda Cody Williams 27 sayı ve 11 ribauntla en skorer isim olurken, Ace Bailey 22, Brice Sensabaugh 20 sayı kaydetti.

Houston Rockets, böylece 48. galibiyete ulaştı ve Batı Konferansı’nda 4. sıradaki Denver Nuggets’ın hemen arkasında yer almayı sürdürdü. Utah Jazz ise üst üste 8. mağlubiyetini aldı.