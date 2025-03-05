Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Medicana deplasmanda VakıfBank'ı 3-0 mağlup etti. Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nın orta oyuncusu Hristina Vuchkova, VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmadaki performanslarını sürdürmek istediklerini anlatan Bulgar voleybolcu, "VakıfBank çok güçlü bir takım, çok deneyimli oyuncuları var. Bu yüzden ilk sayıdan son sayıya kadar odaklanmamız gerekiyordu. 2023'te kaybettiğimiz maçı unutmamamız lazım. Önümüzde yarı final maçları var. Umarım böyle devam edebiliriz." şeklinde konuştu.

Dörtlü Final organizasyonunun İstanbul'da düzenlenecek olmasının kendilerini motive ettiğinin altını çizen Vuchkova, şunları kaydetti:

"Dörtlü Final, İstanbul'da düzenleneceği için kendimizi motive hissediyoruz. Ancak şu an bunu düşünmüyoruz. Önümüze bakıyoruz. İkinci maçta da aynı performansı sergilemeliyiz. Çünkü VakıfBank çok tehlikeli bir takım olabiliyor. İkinci maçtan sonra yarı finali kutlayabiliriz."

Müsabakadaki atmosferin çok iyi olduğunu vurgulayan Hristina Vuchkova, "Skor 25-24'ken atmosfer zorlayıcı olabiliyor. Bir sonraki maçı evimizde oynayacağımız için mutluyum. Taraftarlarımızın bizi desteklediğini biliyorum. İkinci maçta da onlarla birlikte kutlama yapmak için sabırsızlanıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.