HSBC stratejistleri Ali Çakıroğlu, Shubham Sharma ve Tolga Ediz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) yönelik beklentilerini içeren yeni bir analiz raporu yayımladı.

Yayımlanan raporda, TCMB'nin yıl sonuna kadar 200 baz puanlık bir gevşemeye gitmesinin muhtemel olduğuna dair genel kanının korunduğu belirtildi.

Piyasa fiyatlamalarının yıl sonuna kadar halihazırda yaklaşık 150 baz puanlık bir gevşemeyi yansıttığı aktarılırken, faiz indirim süreci yeniden başladığında kısa vadeli faizlerin bundan olumlu etkilenmesinin muhtemel olduğu kaydedildi.

GEVŞEME SÜRECİNDE İKİ AŞAMALI DEĞERLENDİRME

Stratejistler raporda, gevşeme döngüsünün iki aşamalı olarak değerlendirildiğini ifade etti. Sürecin ilk aşamasının yılın geri kalanını kapsadığına dikkat çekilen analizde, TCMB'nin yıl sonuna kadar bir haftalık repo faizini 200 baz puan indireceği hususunda geniş bir mutabakat bulunduğu aktarıldı.

Gelecek yıla ilişkin gevşeme döngüsünde ise belirsizliklerin sürdüğü, piyasa fiyatlamalarının önceki dönemler, genel piyasa beklentileri ve kurum ekonomistlerinin öngörüleriyle kıyaslandığında sınırlı bir gevşemeye işaret ettiği paylaşıldı.

GELECEK YILIN HIZI VE RİSK UNSURLARI

Gelecek yıl gerçekleşebilecek gevşemenin hızı ve kapsamına değinilen raporda, piyasaların ihtiyatlı bir duruş sergileyerek tüm döngü boyunca yaklaşık 300 baz puanlık bir gevşemeyi fiyatladığı vurgulandı.

Bu tablonun, Bloomberg'in yüzde 28 ve kurum ekonomistlerinin yüzde 21'lik tahminiyle karşılaştırıldığında bir haftalık repo faizinin yüzde 34 seviyesinde kalacağı anlamına geldiği ve büyük çaplı faiz indirimlerinin yapıldığı geçmiş döngülerle tezat oluşturduğu belirtildi.

İhtiyatlı fiyatlamanın jeopolitik gerilimler ve yüksek küresel faiz oranları dahil olmak üzere hem yurt içi hem de yurt dışı kaynaklı riskleri yansıttığı kaydedildi. Gevşeme döngüsü başladığında, yatırımcıların daha kapsamlı bir faiz indirim sürecini fiyatlamaya başlayabileceği ve en çok kısa vadeli faiz oranlarının fayda sağlamasının muhtemel olduğu eklendi.

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